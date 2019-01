Man die klant neerstak na ruzie over plas water, beschuldigd van poging moord Patrick Lefelon

10 januari 2019

17u49 0

Een 31-jarige klant van het Lukoil-tankstation op de Boomsesteenweg in Antwerpen-Kiel is door de onderzoeksrechter aangehouden na de steekpartij van woensdagavond. Hij wordt beschuldigd van poging moord.

De man kreeg met een andere klant ruzie over een plas water voor één van de benzinepompen. De twee mannen gingen op de vuist maar uiteindelijk trok de 31-jarige man van Russische afkomst een mes en stak zijn tegenstrever in de buik. Deze 36-jarige man werd levensgevaarlijk gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand is ondertussen gestabiliseerd.