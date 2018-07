Man die fatale slag uitdeelde, vrij onder voorwaarden 20 juli 2018

De 24-jarige man uit Antwerpen die de fatale klap uitdeelde aan Michel Cleutjens (52), heeft zichzelf woensdag aangegeven bij de politie. De onderzoeksrechter liet hem na verhoor vrij onder voorwaarden.





In de nacht van 6 op 7 juli raakte de vijftiger uit Antwerpen betrokken in een gevecht in het Thaise café SaTang in de Van Arteveldestraat. Na het gevecht kreeg hij volgens getuigen buiten op straat nog een laatste klap te verduren waardoor hij tegen de grond en een schedelbreuk opliep. Na één week coma overleed Cleutjens in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 24-jarige verklaarde dat hij uithaalde omdat het slachtoffer mensen lastig viel in het café. (BSB)