Man die ex keel oversnijdt, krijgt weer 30 jaar 30 mei 2018

De Roemeen Ludovic Zetocha (42) is opnieuw veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn ex-vriendin Dorina Stef (37). De veertiger had haar drie jaar geleden de keel doorgesneden in haar appartement aan de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid. Daarna had hij haar van drie hoog naar beneden geduwd. Zetocha kreeg in eerste aanleg ook 30 jaar. Het hof bevestigde die straf gisteren.





Dorina had begin 2015 een punt achter haar kortstondige relatie met Ludovic Zetocha gezet, omdat hij geweld tegen haar had gebruikt. De beklaagde kon de breuk niet verkroppen en stalkte haar. Hij was in de nacht van 26 op 27 mei 2015 het appartement van haar onderbuur Theo H. binnengedrongen. De man werd vastgebonden en acht uur lang gegijzeld.





De volgende morgen moest Theo H. roepen dat hij ziek was, zodat Dorina de deur zou openen. Daarna drong Ludovic samen met zijn gijzelaar haar appartement binnen. Toen de politie ter plaatse kwam, trok de beklaagde haar het balkon op. Hij sneed Dorina de keel over en gooide haar naar beneden.





Volgens Zetocha was het allemaal de schuld van de poltiie: als zij niet tussenbeide waren gekomen, dan was hij niet in paniek geraakt en zou Dorina nog leven. (PLA)