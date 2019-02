Man die 13 meisjes aanrandde op bus en tram gedwongen gerepatrieerd naar Bangladesh PLA

01 februari 2019

16u25

Bron: Belga 0 Antwerpen Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag vier jaar cel gevorderd voor serieaanrander Alam M. (33). Hij wordt voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor het aanranden van dertien meisjes en vrouwen op bussen en trams. De beklaagde liet verstek gaan, omdat hij intussen gedwongen gerepatrieerd werd naar Bangladesh.

Alam M. had het openbaar vervoer als zijn jachtterrein uitgekozen en sloeg toe op bussen en trams in Antwerpen, Schoten, Zoersel, Brecht en Beveren. Tussen juni 2016 en november 2017 maakte hij vijf minderjarige - meisjes van 15 en 16 jaar - en acht meerderjarige slachtoffers.

Hij was naast hen op de bus of de tram komen zitten, porde hen met zijn elleboog en bepotelde hun armen en borsten. Drie slachtoffers werden ook in de schaamstreek aangeraakt. Eén jonge vrouw was de beklaagde zelfs meermaals tegengekomen.

“Misschien kan het een geruststelling voor de slachtoffers zijn dat de beklaagde op 8 maart 2018 gedwongen gerepatrieerd werd naar zijn thuisland. Hopelijk kunnen ze nu weer met een gerust hart de bus en de tram nemen”, zei procureur Mario Wijns.

Op 1 maart volgt de uitspraak