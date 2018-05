Man betrapt met blanco Visa-kaarten 02 mei 2018

De politie heeft afgelopen een actie gehouden gericht op diefstallen. Ploegen patrouilleerden zowel in burger als in uniform.





Zes personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voor drugsbezit voor cannabis, xtc en hasj.





Vier personen werden opgepakt omdat ze illegaal in ons land verbleven. Drie personen werden opgepakt voor fraude met bankkaarten. Een van hen was in het bezit van niet minder dan negen blanco Visa-kaaten, een betaalterminal, twee computers en een laptop. (VTT)