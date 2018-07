Man (81) beweert ontvoerd te zijn door jongeren 10 juli 2018

Een 81-jarige is naar eigen zeggen ontvoerd door een groepje jongeren op het Kiel. De man had zondagavond op de Sint-Bernardsesteenweg ruzie gekregen met de jongeren.





Voor de politie begon het vreemde verhaal zondagavond rond 21 uur toen de echtgenote van de 81-jarige Felix D. aangifte deed van de verdwijning van haar man. Enkele getuigen hadden gezien dat hij rond 20 uur aan de stok had gekregen met enkele jongeren. Dat gebeurde op de Sint-Bernardsesteenweg. De jongeren scholden de man uit en liepen weg. Hij ging achter hen aan.





De politie stuurde patrouilles naar het Kiel om de vermiste man op te sporen. Dat leverde geen resultaat op.





Rond middernacht liet Felix D. zich thuis afzetten met een Waalse taxi. De man beweert dat hij is ontvoerd door het groepje jongeren die hem eerder op de avond hadden lastig gevallen. Zij hadden hem in Charleroi uit de auto gegooid en zijn halsketting afgerukt.





Felix D. stapte een politiebureau in Charleroi binnen om de diefstal van zijn halsketting aan te geven. Daarna pakte hij een taxi naar huis.





In hoeverre het ontvoeringsverhaal klopt, staat niet vast. De politie maakt er in elk geval werk van. Voorlopig zijn er geen getuigen die gezien hebben hoe Felix D. door de jongeren zou meegenomen. (PLA)