Man (56) verdronken in E10-plas ONDERSTROMEN IN WATER WERDEN ZWEMMER MOGELIJK FATAAL SANDER BRAL

23 juli 2018

02u22 1 Antwerpen Na een zoektocht van bijna 24 uur is gistermiddag het lichaam gevonden van een 56-jarige man uit Antwerpen in de E10-plas in Brasschaat. Hij was zaterdagmiddag met zijn hond gaan zwemmen. Een dik uur later kwam de hond terug aan wal maar van zijn baasje was geen spoor meer. Er heerst al jaren een zwemverbod in de plas.

De lokale politie van Brasschaat kreeg zaterdagnamiddag een verontrustende oproep van een vrouw uit Antwerpen. "Ze zei dat een vriend van haar gaan zwemmen was met zijn hond in de E10-plas", weet korpschef Bert Van Cleuvenbergen. Een uur en een kwartier later kwam de hond terug aan wal maar zijn baasje niet. Politie en brandweer kwamen meteen ter plaatse. Drie verschillende brandweerkorpsen snelden naar de plas op de grens tussen Schoten en Brasschaat met bootjes en duikers. Later werd een speurhond van de federale politie opgetrommeld om ook in de omliggende bossen naar de vermiste man te zoeken. Het was namelijk niet volledig duidelijk of hij wel in het water was achter gebleven.





Spelen met hond

Een getuige die bijna dagelijks met zijn kinderen naar de plas komt, zag het slachtoffer nog het water in gaan. "Hij is bij aankomst meteen het water in gegaan met zijn hond en een stok. Al spelend zwom hij met zijn hond naar de overkant. Ik was ondertussen aan de babbel geraakt met zijn vriendin. We merkten op dat hij lang wegbleef maar maakten ons pas zorgen wanneer zijn hond opeens terug was, alleen. Ik ben beginnen rondzoeken op het land en water en vroeg ook aan de vissers om met bootjes rond te zoeken. Ondertussen waren de hulpdiensten gearriveerd en moesten we onze zoekactie stopzetten. Zij namen het over." Op zaterdag werd er tussen 16u00 en 20u00 intensief maar tevergeefs naar de vermiste gezocht op zowel water als land. "We hebben de zoekactie moeten staken", betreurt politiewoordvoerder Tina Bruggeman.





Negen duikers

"Zondagochtend om negen uur startte de brandweer opnieuw de werkzaamheden met vier boten en negen duikers. Rond half één 's middags werd zijn lichaam uiteindelijk aangetroffen. Hij werd gevonden vlak bij de plaats waar hij het laatst gezien werd." Het is nog niet geweten waar het is misgelopen voor het slachtoffer. Wellicht zal een autopsie op het lichaam meer duidelijkheid geven. De E10-plas is een recreatievijver met uitstekende waterkwaliteit, maar toch mag er al jaren niet gezwommen worden. "Op sommige plaatsen is de plas vijftien meter diep", verduidelijkt korpschef Van Cleuvenbergen. "Daardoor ontstaan er temperatuurlagen en onderstromen in het water. Als een zwemmer nietsvermoedend in zo'n andere laag terechtkomt, kan hij ademhalingsstoornissen krijgen of onwel worden met in het ergste geval de verdrinkingsdood tot gevolg. Bovendien is de plas moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten."