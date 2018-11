Man (54) met steekwonden aangetroffen op straat Politie kan 38-jarige verdachte oppakken Toon Verheijen

18 november 2018

11u02 2 Antwerpen In Antwerpen troffen voorbijgangers vannacht een zwaargewonde aan ter hoogte van de Kavka. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kon een verdachte oppakken.

Het was rond 4 uur toen voorbijgangers de 54-jarige man van vreemde origine op straat aantroffen ter hoogte van de Kavka. De politie kwam meteen ter plaatse en stelde een perimeter in. Verschillende ploegen deden nazicht in de omgeving en konden kort na de feiten al een 38-jarige man oppakken die mogelijk in aanmerking komt voor de feiten.

De precieze aanleiding van de steekpartij wordt nog onderzocht.