Man (43) verpletterd onder goederenlift overleden FT SBS & PLA

09 mei 2018

12u41

Bron: Eigen berichtgeving & Gazet van Antwerpen 0 Antwerpen De lifttechnicus (43) die gisteren verpletterd raakte onder een goederenlift in de Stadsfeestzaal op de Antwerpse Meir, is overleden. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Het ongeval speelde zich gisterenmiddag af op de kelderverdieping -1. Een bouwvakker was op het moment van het ongeval enkele meters verderop aan het werk. Zijn firma verbouwt de kelderverdieping tot extra winkelruimte voor Delhaize.

"De technicus stond in de schacht", vertelt de bouwvakker. "Zijn collega stond volgens mij boven op de tweede verdieping. Daar zou de lift ook zijn vastgezet zodat de man beneden een controle of een herstelling kon uitvoeren. Plots is de lift naar beneden geschoten. Iemand zou met sleutels de lift in gang hebben gezet. De technicus in de kelder werd verpletterd. De brandweer heeft de liftdeuren in de kelder moeten openbreken om tot bij het slachtoffer te geraken. De man was buiten bewustzijn. De spoedarts heeft hem hier in de gang gereanimeerd." De 43-jarige man uit Antwerpen werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden.