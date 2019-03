Man (41) lokt ex naar appartement en steekt haar neer: 5 jaar cel BJS

23 maart 2019

18u02 0 Antwerpen De 41-jarige Hamid A. uit Antwerpen is vrijdag veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij had zijn ex-vrouw (33) naar zijn appartement gelokt en was haar te lijf gegaan met een mes. Het slachtoffer raakte gewond in het gezicht en aan de benen.

De beklaagde Hamid A. had na een echtscheiding het ouderlijk gezag over de drie kinderen toegewezen gekregen. Hij had hen in de zomer van 2018 naar zijn moeder in Marokko gebracht en was alleen terug naar België gekomen. Op 5 juli 2018 had hij met de gsm van zijn dochter een sms naar zijn ex gestuurd. Het ‘meisje’ vroeg daarin haar mama om hulp, omdat haar broer zwaar ziek was.

De vrouw repte zich naar het appartement van de beklaagde, waar ze haar kinderen verwachtte te zien, maar werd er opgewacht door haar ex-man. Hij deed de deur op slot en viel haar met een mes aan. Hamid A. verwondde het slachtoffer in het gezicht en aan de benen. Daarna liep hij naar zijn onderbuur en vroeg hem de hulpdiensten te bellen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde de mesaanval.

De beklaagde werd vervolgd voor poging tot moord, maar de rechtbank vond de intentie om te doden vrijdag niet bewezen. “Als hij haar écht dood wilde, dan zou hij haar ook in het bovenlichaam hebben gestoken en zou hij geen hulp hebben gezocht.”,

Hamid A. moet het slachtoffer ook een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro betalen.