Man (33) in levensgevaar bij woningbrand NBA

05 januari 2019

17u12 0 Antwerpen Bij een korte brand in een appartement op de Plantin en Moretuslei is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. De oorzaak is onduidelijk.

Deze middag is er brand ontstaan op de derde verdieping van een appartementsgebouw op de Plantin en Moretuslei. Het ging om een korte brand die de brandweer snel onder controle kon krijgen maar de bewoner van het appartement raakte wel levensgevaarlijk gewond door rookintoxicatie. Een buurvrouw moest door de brandweer geëvacueerd worden van het terras. De andere appartementen bleven gespaard.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het labo zal in de loop van het weekend de locatie nog afstappen.