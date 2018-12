Mamma mia! Kinderkoor voor opera La Bohème trekt grote ogen op eerste bijeenkomst: 't is in het Italiaans te doen David Acke

05 december 2018

16u31 0 Antwerpen In De Zuiderkroon verzamelden 26 kinderen voor de eerste repetitie van de opera La Bohème. Onder hen heel wat Antwerpenaars. Zij kregen er de eerste zangrepetitie en meteen ook een grote verrassing: er zal gezongen worden in het Italiaans.

Ze zijn geselecteerd uit honderden kinderen en vandaag verzamelden ze allemaal voor het eerst in De Zuiderkroon voor de eerste repetitie van de opera La Bohème. 26 kinderen tussen 8 en 15 jaar zullen op 22 december optreden in Vorst Nationaal als het kinderkoor. Onder hen ook heel wat Antwerpenaren. Met maar liefst 15 vertegenwoordigen ze de provincie en allemaal hebben ze diezelfde microbe van het zingen te pakken. Voor velen van hen zal het de eerste keer zijn dat ze in zo een grote zaal zullen optreden en dat zorgde toch wat voor zenuwen bij de zangertjes.

Tatyana Beloy

Zeker wanneer Tatyana Beloy, die de casting verzorgde, vertelde dat ze ook nog eens in het Italiaans zullen moeten zingen. De gezichten van de kinderen spraken boekdelen: opengesperde monden, grote ogen en een zucht van verbazing vulde De Zuiderkroon. “Ik kan helemaal geen Italiaans,” vertelt de achtjarige Luca Nagels Lopera uit Antwerpen. “Mijn mama komt uit Colombia maar daar praten ze geen Italiaans,” zegt hij nuchter. Ook Anaïs Verloo (11) uit Boom schrok even van dat nieuws. “Ik begrijp zelfs niet waarover we zingen”, lacht ze.

Maar uiteindelijk bleek het allemaal erg goed mee te vallen. “Aanvankelijk leek het moeilijk maar er komen niet zoveel moeilijke woorden voor in het liedje”, vertelt Anaïs. “Het is even aanpassen maar uiteindelijk maakt het niet uit in welke taal je zingt. Je moet altijd met voldoende expressie je liedje zingen, in welke taal ook”, vult Nele Van Loon uit Brasschaat (14) toe. Na een uur repeteren waren de kinderen al vertrouwd met het liedje en klonk het alsof ze al altijd in het Italiaans zongen.

Het aanleren van het liedje ligt in handen van vocal coach en zangeres Marianne Carlier. “Uiteraard is het niet eenvoudig voor de kinderen om een lied in een vreemde taal te zingen maar uiteindelijk gaat dat heel vlot. Kinderen kunnen zich daar heel gemakkelijker overzetten. Maar natuurlijk moet er wel correct Italiaans gezongen worden zodat mensen het kunnen begrijpen,” vertelt ze. Toch was het ook voor Marianne best spannend omdat de kinderen via een videocasting gescreend werden. “En tussen video en ze live horen zingen, is wel nog een verschil. Maar met wat ik vandaag al gehoord heb ben ik volledig gerustgesteld.”

Op 22 december speelt La Bohème in Vorst Nationaal. En daarna is het afwachten of de productie ook elders in Vlaanderen wordt opgepikt. Voor vele zangertjes is dit misschien wel een opstapje naar meer. Al weet Luca nog niet of hij professioneel zanger wil worden. “Ik wil ook graag dokter worden. Maar ik zing ook graag. Misschien moet ik een zingende dokter worden?”