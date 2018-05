Mama's aerobiccen voor propere lucht 05 mei 2018

Naar aanleiding van een Pano-reportage waaruit bleek dat het heel pover gesteld is met de luchtkwaliteit op en rond de Vlaamse scholen, komen ook in Antwerpen al vier weken lang kinderen en ouders op straat. Met ludieke acties blokkeren ze dan voor de start van de lessen even de straat. Gisteren was het de beurt aan de Freinetschool in de Filip Wiliotstraat. Enkele mama's organiseerden een aerobicsles in eighties outfit. "Er is hier, net als in heel veel straten in Antwerpen, een zone 30. Mooi, maar niet als er geen handhaving is. Ook een zebrapad om veilig over te steken aan de schoolpoort ontbreekt nog steeds", zegt Charlotte Rombouts. "Intussen wil de stad niet raken aan de stroom van auto's en vrachtwagens en gaat ze gewoon luchtfilters kopen voor scholen: dat noemen wij een pleister op een houten been", zegt Sarah Tachelet. (DILA)