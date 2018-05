Makers 'erectiebeeld' halen schouders op over heisa: "Wij zijn kunstenaars" 04 mei 2018

Het Oostenrijkse kunstencollectief Gelitin ligt allesbehalve wakker van de heisa rond Arc de Triomphe, de sculptuur van de naakte man met de erectie in het Middelheimpark. "Wij zijn kunstenaars. Wij zijn niemand een uitleg verschuldigd."





De sculptuur van de naakte man met de erectie in het Middelheimpark zorgde de afgelopen dagen voor commotie. Sommige bezoekers noemen het standbeeld 'aanstootgevend' en vinden het 'ongehoord dat het in een publiek park wordt opgesteld'. Arc de Triomphe is van de hand van het Oostenrijkse kunstenaarscollectief Gelitin. Zij begrijpen de heisa niet. Florian Reither: "Wij zijn niemand een uitleg verschuldigd. Wij zijn kunstenaars. Wij maken kunst omdat we onszelf willen uitdrukken, en daarmee is de kous af. Bovendien hebben we in het verleden wél veel goede publiciteit gekregen. Onlangs nog, toen het in het museum van de Prada Foundation in Milaan stond."





Het standbeeld wordt momenteel in het Antwerpse park met doeken afgeschermd, in afwachting van de expo op 1 juni. Het Middelheimmuseum zei wel al dat het maatregelen zal nemen opdat het beeld zo weinig mogelijk mensen zou schofferen. Zo wordt het kunstwerk bijvoorbeeld helemaal achteraan het park getoond en komen er plannetjes zodat bezoekers het tijdens hun wandeling perfect kunnen ontwijken. (BJS)