Maison Dandoy opent koekjeshuis 24 maart 2018

02u57 0

Niet enkel het Meetjesland is gespecialiseerd in speculaas, ook bij het Brusselse Maison Dandoy kennen ze er iets van. Sinds 1829 bakt het huis speculaas en koekjes in allerlei smaken, vormen en maten. Voortaan kan je al dat lekkers ook in de Scheldestad proeven. Na een tijdelijke pop-upshop in de Stadsfeestzaal opende Dandoy een negende vestiging in de Steenhouwersvest 54.





Zeven generaties

Het is al zeven generaties een familiebedrijf. Jean-Baptiste Dandoy, de betbetovergrootvader van huidige zaakvoerders Antoine en Alexandre Helson, startte een klein zaakje in 1829 en maakte er, na een verhuis naar de Brusselse Boterstraat in de jaren '50, een succes van. "Antoine en Alexandre brengen dat succes nu naar een nieuw tijdperk door de nieuwe winkels in een strak kleedje te steken. De oude winkels waren gekend voor hun houten interieur, de nieuwe zijn meer modern met glas en marmer", zegt uitbaatster Kathy, die vroeger in snoepwinkel Swiet & Seksie stond.





"Ze wilden graag iemand in deze zaak die de buurt goed kent en zo kwamen ze bij mij uit."





Naast speculaas met en zonder chocolade en nootjes doen ook het amandelbrood, de zandkoekjes, kattentongen en Dinantse koeken het erg goed bij Dandoy. Zelfs voor marsepein, een rozijnen- of suikerbrood en een koffietje kan je er terecht en dat elke dag tussen 10u30 en 18u30. Zondag open van 12u tot 17u. (DILA)