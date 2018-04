Magazijn met matrassen vliegt in brand 10 april 2018

In een magazijn achter winkel Pamukkale International Export in de Handelsstraat brak gisteravond om 20.30 uur brand uit. In het magazijn lag een grote voorraad matrassen opgestapeld. Dat zorgde voor een verzengende hitte bij de brand. De brandweermannen waren snel buiten adem en moesten permanent worden afgelost. Het duurde even voor de brandhaard was gevonden. Rond 22.50 uur was de brand dan eindelijk onder controle.





De bewoners konden veilig worden geëvacueerd. Eén bewoner werd achteraan het gebouw op zijn terras aangetroffen. Hij kon langs een achterliggende straat worden gered. Vier mensen hadden last van de rookontwikkeling en moesten voor verzorging naar het Stuivenbergziekenhuis. De brandweer rukte met een tiental wagens uit om de brand in het moeilijk bereikbare magazijn te bestrijden. De Handelsstraat is deels opgebroken wat de hulpverlening extra bemoeilijkte. De politie stelde daarom een ruime perimeter rond het gebouw in.





Een tiental omwonenden moesten de nacht bij familie doorbrengen, omdat hun appartementen niet tijdig geventileerd raakten door de rook. (PLA)