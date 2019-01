Mag visgevel dan toch blijven? ADA

16 januari 2019

16u45 1 Antwerpen De stad Antwerpen zal dan naar alle waarschijnlijkheid toch een vergunning afleveren voor de visgevel in de Sint-Elisabethstraat. Dat werd beslist na een interne vergadering.

In een mum van tijd was de vis op de gevel van een rijwoning in de Sint-Elisabethstraat een hot topic op sociale media.

Het nieuws dat de kleurrijke gevel moest verdwijnen omdat de stad een regularisering niet goedkeurde ging als een lopend vuurtje op Facebook. Niemand begreep waarom iets wat de buurt extra kleur geeft, moest verdwijnen.

Ook binnen N-VA waren de meningen verdeeld en dat leidde ertoe dat er daarom beslist werd Katleen Linders een nieuwe kans te geven een vergunning aan te vragen. Zij liet de vis in februari 2018 op haar gevel schilderen door kunstenaar Joachim Lambrechts.

Deze middag kreeg Katleen telefoon van een ambtenaar van de stad Antwerpen. “Hij zei me dat ik gewoon een nieuwe vergunning moest indienen en dat deze wel met grote zekerheid zal worden goedgekeurd,” vertelt ze gelukkig. “

Ik ben uiteraard opgelucht, al is het nog niet zeker. Het college van burgemeester en schepenen moet de vergunning wel nog goedkeuren. Maar ik heb goede hoop dat het deze keer goedgekeurd zal worden.” Door dit goede nieuws, beslist Katleen dan ook geen bezwaarschrift meer in te dienen. Die deadline zou donderdag verlopen.