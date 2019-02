Maffiafamilie moet in cel blijven Patrick Lefelon

25 februari 2019

20u23 0 Antwerpen De raadkamer heeft maandag de aanhouding bevestigd van negen verdachten die werden opgepakt in het onderzoek naar een Assyrische misdaadorganisatie. Twee verdachten, waaronder een bankbediende, werden vrijgelaten onder voorwaarden, maar het parket ging meteen tegen die beslissing in beroep. Daardoor blijven ook zij voorlopig in de cel blijven.

De twee die kans maakten op een voorwaardelijke vrijlating, verschijnen binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Eén van hen is M.Y., een lid van de clan die in een Antwerps bankfiliaal werkte. Hij zou de familie verwittigd hebben dat het Antwerpse gerecht een bankonderzoek naar al hun rekeningen had bevolen.

Advocaat Sahil Malik die de bankbediende verdedigt: “Mijn cliënt ontkent dat hij vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld. Hij wordt evenmin beticht van drugshandel of witwassen waarvoor de meeste andere familieleden zijn aangehouden. De raadkamer wilde hem daarom onder voorwaarden vrijlaten, maar jammer genoeg verzet de procureur zich daartegen."

Voor twee andere verdachten werd de zaak uitgesteld naar 4 maart.

De criminele organisatie rond de Assyrische familie Y. hield zich bezig met drugssmokkel, witwaspraktijken, wapenhandel en corruptie. De organisatie wilde niet alleen zoveel mogelijk vermogen verwerven, maar probeerde ook invloed te verkrijgen bij onder meer de stadsdiensten, de politie, het bankwezen, de politiek, de kerk en de haven.