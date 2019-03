Maarten en Maud uit Down The Road: “Leuk, al die fans die een selfie vragen, maar soms ook wel vermoeiend” Annelin Marien

16 maart 2019

10u33 0 Antwerpen Maarten (30) uit Aartselaar en Maud (22) uit Mortsel zijn sinds september terug van hun grote reis voor Down The Road op Eén. Samen met Dieter Coppens en begeleidster Saar trokken ze met vier andere jongvolwassenen met het syndroom van Down naar Zuid-Afrika. Wij spreken af met de twee in Maud&Co, het cohousingproject waar Maud verblijft. Het valt meteen op dat er tussen de twee een hechte band is ontstaan: Maarten en Maud vullen elkaars zinnen aan. Ook de mama’s zijn erbij, maar die worden snel naar boven gestuurd. “Wij kunnen dat zelf wel hoor”, knipoogt Maud.

Dag Maarten en Maud, wat was het allerleukste van de reis?

In koor: “Alles!”

Maud: “Het belangrijkste is de vriendschap die we nu hebben.”

Maarten: “Ja, ook met de ploeg, de crew en iedereen errond, mijn ‘personeel’ dus. Zij hebben het tweede seizoen van Down The Road voor ons gemaakt, dus eigenlijk is dat mijn personeel, hé. Maar dat zijn ook allemaal vrienden geworden.”

Is het niet raar om jezelf op tv te zien nu?

Maud: “Nee, ik vind dat helemaal niet raar, maar juist heel leuk!”

Maarten: “Ik ook niet, dat is goed voor mijn imago.”

Je zegt dat de vriendschap het belangrijkste is van de reis, zien jullie elkaar dan nog?

Maarten: “Wij hebben op onze smartphone een Whatsappgroep van Down The Road, en daar posten we soms wel iets in. Charlotte was bijvoorbeeld op skireis, en toen heeft ze veel foto’s gestuurd. Maar we sturen allemaal foto’s, video’s, spraakberichten, teksten, enzovoort.”

Maud: “Ik stuur alleen iets als ik tijd heb, bijvoorbeeld ‘Hoe gaat het?’, of ‘Wat doe je?’

Maarten: En er zijn ook al twee uitstapjes geweest met de groep. Zo zijn we met z’n allen bij de kokkin gaan eten die tijdens de reis ook voor ons kookte, ik heb toen drie hamburgers gegeten.”

Maud: “Ja, die kon keigoed koken!”

Maarten: “En binnenkort gaan we naar Mechelen met onze plusmama, Saar. Wij noemen haar de plusmama, en ‘onze didi’, Dieter, dat is onze pluspapa.”

Ik heb al fans in Oostenrijk, Nederland, Colombia, en ook in mijn gemeente Aartselaar Maarten

Nu jullie terug in België zijn, worden jullie herkend op straat?

Maud: (enthousiast) “Ja! Ik was gisteren in Antwerpen met mijn mama, en iemand wilde een selfie met mij. De mensen vragen ook vaak hoe het geweest is in Zuid-Afrika. Dat vind ik heel leuk, behalve als ik wat moe ben. Maar dan zegt mijn mama ‘komaan’, en dan ga ik nog wel even op de foto met mijn fans.”

Maarten: “Ik word ook aangesproken op straat. Ik was bijvoorbeeld gaan zwemmen, en veel mensen zeiden tegen mij: ‘Ik ken jou precies van Down The Road’. Ik heb die dag drie selfies met mensen gemaakt! Ik heb zelfs al fans in Oostenrijk, Nederland, Colombia, en ook in mijn gemeente Aartselaar.”

Hoe kom je aan fans in Colombia?

Maud: “Dat wil ik nu ook wel eens weten!”

Maarten: “Onze vrienden zijn daar op reis geweest, en zij hebben daar naar Down The Road gekeken.”

Hebben jullie al veel interviews moeten geven, als bekende Vlamingen?

Maarten: “Al een stuk of vijftien.”

Maud: “Nu niet overdrijven. Maar we hebben wel al wat persconferenties en fotoshoots gedaan, ja.”

Ik ben een Antwerpenaar, en ik spreek Antwerps, dus blijf ik maar hier wonen Maud

Wonen jullie nu nog graag in Antwerpen, of zouden jullie liever in Zuid-Afrika gaan wonen?

Maud: “Ik wil wel in Antwerpen blijven, maar ik zou wel graag nog eens naar Zuid-Afrika gaan, omdat ik daar nu ook vrienden heb gemaakt. Maar ik ben een Antwerpenaar, en ik spreek Antwerps, dus blijf ik maar hier wonen.”

Maarten: “Ik wil ook nog wel eens naar Zuid-Afrika, want sommige mensen van onze crew wonen daar, die wil ik ook nog wel eens bezoeken. Maar ik blijf in Aartselaar wonen, en Maud in Mortsel, want Maud moet ook gaan werken, als administratief medewerker bij CM en ook bij de dienst kindergeneeskunde van het UZA.”

Jij weet zo veel over Maud, hebben jullie nu geen geheimen meer voor elkaar?

Maud: “Nee, wij zijn heel lang op reis geweest, drie weken, dus eigenlijk weten we nu alles van elkaar.”

Maarten: “Ja, absoluut, we kenden mekaar daarvoor nog niet, en in drie weken hebben we iedereen heel goed leren kennen. Dat is echt waar fantastisch.”

We kenden mekaar daarvoor nog niet, en in drie weken hebben we iedereen heel goed leren kennen. Dat is echt waar fantastisch. Maarten

Wat ga je het meest onthouden van de reis?

Maud: “Dat ga ik nog niet verklappen! En jij ook niet, Maarten!”

Waarom niet?

Maud: “Omdat je naar de afleveringen moet kijken! Het leukste moment moet nog komen, en daarom ga ik er nog niets over vertellen. Je mag alles proberen, maar ik verklap niets.”

Maarten: “Ik volg Maud!”

Maud: “Danku, Maarten.”

Maarten: “Maar ik denk dat je serieus gaat lachen!”

Oké, dan weet ik alles! Hebben jullie nog een boodschap voor de lezers?

Maud: “Als Niels Destadsbader op zoek is naar een danseres, ik ben beschikbaar!”

Maarten: “Ik heb ook nog een tip: als Maud niet uit bed wil, moet je Dancing Queen van ABBA opzetten, en dan komt ze altijd goedgezind uit bed.”

Bedankt voor de tip, en als ik Niels tegenkom, zal ik het hem zeggen!