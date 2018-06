Maandrecord voor luchthaven 06 juni 2018

02u48 0

De Antwerpse luchthaven zet steeds betere cijfers neer, vergeleken met een jaar geleden. In mei zijn 32.129 passagiers geteld. Dat zijn er 24 procent meer dan in 2017. De vluchten van TUI zitten almaar voller. Ook de comeback van VLM Airlines speelt een belangrijke rol. De ruim 32.000 passagiers zijn een maandrecord op Antwerp Airport. Na vijf maanden staat de teller dit jaar op 122.196, ruim 16.000 méér dan in dezelfde periode van 2017. Of: 15 procent. Een jaarcijfer van 300.000 passagiers lijkt realistisch. (PHT)