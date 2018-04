Maanden zonder rechtstreekse trein naar Roosendaal 24 april 2018

02u46 0 Antwerpen Van 3 mei tot eind augustus rijden er geen rechtstreekse treinen tussen Antwerpen en het Nederlandse Roosendaal. Het is wachten op een goedkeuring van Nederland voor gerenoveerde NMBS-treinstellen.

De Belgische spoorwegmaatschappij zet op de verbinding Puurs-Antwerpen-Essen-Roosendaal vierledige MR-75-motorstellen in. In 2015 werd beslist die vloot van 44 treinstellen volledig te renoveren. Om veiligheidsredenen moeten die treinstellen weer een officiële toelating krijgen om op Nederlands grondgebied te rijden. Die goedkeuring laat op zich wachten, waardoor er te weinig materieel is om tot in Roosendaal te rijden.





Daarom zullen van 3 tot 26 mei op de verbinding Puurs-Antwerpen-Roosendaal maar drie op de vier treinen rechtstreeks kunnen doorrijden naar Roosendaal. De overige treinen rijden enkel tot Essen, waar reizigers op een shuttle richting Roosendaal kunnen overstappen. Vanaf 26 mei wordt al het treinverkeer er beperkt. Tussen Essen en Roosendaal wordt elk uur een pendeltrein ingelegd.





(BJS)