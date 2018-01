Maandag luide knal en trillingen 27 januari 2018

Een aannemer voert maandag rond 9 uur een proefexplosie uit op verdieping -4 van de Antwerp Tower. Er is geen gevaar voor de omgeving, maar passanten of omwonenden kunnen mogelijk een luide knal en trillingen waarnemen. De Antwerp Tower in de Van Ertbornstraat wordt verbouwd tot een modern gebouw voor kantoren, luxeflats en winkels. De ruwbouwwerken zijn bezig. Bij die werken moet de vloerplaat op verdieping -4 worden opengebroken. Daarom wordt maandag eerst een proefexplosie gehouden. Even voordien en nadien zal een waarschuwingssignaal klinken in de straten rondom het gebouw. Er worden geen straten afgesloten. (DILA)