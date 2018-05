Maand rijverbod voor rijden met cocaïne in bloed 05 mei 2018

De 27-jarige K.V. uit Sint-Niklaas liep op maandag 29 mei 2017 tegen de lamp bij een politiecontrole in Antwerpen nadat hij het weekend voordien naar eigen zeggen twee lijnen cocaïne had gesnoven. "Mijn cliënt was niet meer onder invloed op dat moment en was in perfecte staat om te rijden", benadrukte de verdediging. "Het cocaïnegebruik dateerde van enkele dagen voordien en uit het medisch rapport is gebleken dat enkel de afbraakmiddelen van de drugs nog in zijn bloed zaten. Bovendien heeft hij een blanco strafblad." De politierechter van Antwerpen was gisteren mild voor de geldboete maar zag wel een ander probleem. "K.V. gaf zelf toe dat hij al anderhalf jaar lang regelmatig cocaïne gebruikt in het weekend. Ik kan dus niet anders dan een medische en psychische proef opleggen om vast te stellen hoe groot het probleem is." K.V. kreeg ook een maand rijverbod en een boete van 1.600 euro, waarvan één vierde met uitstel, aan zijn broek. (BSB)