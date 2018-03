Maand rijverbod voor dodelijk ongeval in Kennedytunnel 14 maart 2018

De Antwerpse politierechter heeft een Roemeense vrachtwagenchauffeur dinsdag veroordeeld voor een ongeval met dodelijke afloop in de Kennedytunnel vorig jaar. David V. (31) kreeg drie maanden cel met uitstel, zes maanden rijverbod, waarvan een maand effectief, en 4.000 euro boete, waarvan 400 euro effectief.





Het ongeval gebeurde op 13 juni 2017 aan het einde van de Kennedytunnel in de richting van Gent. David V. had bij het veranderen van rijstrook de Volkswagen Golf van een ouder koppel niet opgemerkt. Hij ramde de auto, die tegen de tunnelwand werd gekatapulteerd.





De brandweer kwam ter plaatse om het dak van de verhakkelde wagen te knippen en het koppel te bevrijden. Beiden werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrouw stierf op 29 juni 2017 aan haar verwondingen. David V. werd vervolgd voor het niet verlenen van voorrang, de onopzettelijke doding van de vrouw en het toebrengen van onopzettelijke slagen aan haar man.





De vrachtwagenchauffeur, die vorige maand speciaal vanuit Roemenië naar ons land was gekomen om zijn proces bij te wonen, betwistte de feiten niet. Hij verklaarde dat de auto in de dode hoek van zijn vrachtwagen zat en dat hij hem echt niet gezien had. De beklaagde had niet gedronken, was niet vermoeid en had ook niet te snel gereden.





Zijn advocaat had voor een straf met uitstel gepleit, omdat de man de enige kostwinner is voor zijn gezin. De rechtbank legde zijn celstraf volledig met uitstel op en zijn boete en rijverbod grotendeels. De firma waarvoor hij reed, werd burgerlijk aansprakelijk gesteld voor de kosten. (PLA)