M HKA verwacht beslissing over plek nieuwbouw 02u31 0 Klaas De Scheirder Het M HKA is momenteel nog gelegen in de Leuvenstraat.

Een nieuwbouw op de huidige locatie aan de Leuvenstraat of op de Zuidersluis, tussen Waalse Kaai en Cockerillkaai. Dat zijn de twee resterende mogelijkheden voor het M HKA, het museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen. Dit jaar moet Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) de knoop doorhakken.





Een studie wees vorig jaar uit dat de Zuidersluis, waar het hof van beroep staat, de beste locatie zou zijn. Na de renovatie van het oude justitiepaleis aan de Britselei kan dat hof immers verhuizen en het architecturale gedrocht van vandaag worden gesloopt.





Toch blijft volgens woordvoerder Bert De Vlegelaer (M HKA) ook een nieuwbouw aan de Leuvenstraat mogelijk. In dat laatste scenario moet het M HKA wel rekening houden met de plannen van projectontwikkelaar Himmos. Tussen het Zuiderpershuis en het M HKA zouden dertig luxeappartementen verrijzen. "De juridische strijd loopt nog. De appartementen zouden een uitbreiding in de Leuvenstraat onmogelijk maken", besluit De Vlegelaer. (PHT)