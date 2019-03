M HKA en De Studio groeien samen: “Kijken ernaar uit een Hiphopfestival in het museum te organiseren” David Acke

25 maart 2019

20u46 0 Antwerpen Het Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA) en kunstencentrum De Studio slaan de handen in elkaar en gaan op lange termijn samenwerken. Doel is de kloof tussen podiumkunsten en beeldende kunsten te dichten.

Met deze unieke samenwerking willen het M HKA en De Studio het cultuuraanbod hedendaagser en dynamischer maken. Het M HKA geniet internationaal een sterke reputatie en vond de voorbije jaren een steeds breder publiek met zijn nieuwe profilering. De Studio is gehuisvest in de voormalige Studio Herman Teirlinck aan het Mechelseplein en is met een mix van theater, dans, muziek, literatuur, festivals en debatten een breed podium voor een jong publiek en een centrum voor jong talent. Met meer dan 75.000 bezoekers in 2018 vormt De Studio een van de grootste groeiende initiatieven in Vlaanderen.

Nieuwe initiatieven

Het samengaan van beide cultuurhuizen zal de huidige werking versterken en opent de deur naar nieuwe initiatieven. Zo zal vanaf eind augustus Cinema Zuid – de filmwerking van het M HKA – verhuizen naar De Studio en daar deel worden van een verbrede beeldculturele werking die beide organisaties samen onder een vlag organiseren. In De Studio werden eerder al twee nieuwe filmzalen gebouwd, met een capaciteit van 50 en 160 personen.

Marc Verstappen, algemeen directeur & Amelie Aernaudts, hoofd programma van Villanella, de vzw achter De Studio: “Wij zien dit project als een spannend avontuur. De samenwerking met het M HKA versterkt de inhoudelijke werking van onze cinema, verbreedt het perspectief op beeldcultuur bij jonge mensen en vergroot de internationale dimensie. Wij kijken ernaar uit om bijvoorbeeld hiphopfestival Steez in het museum te tonen en Marcel Broodthaers in De Studio te verwelkomen. Het is een opwindende gedachte om een open samenwerking op te bouwen die kan landen in een nieuw museum.”

De vaste formats van Cinema Zuid zoals Reeksen, Filmhistories en Off-stream blijven behouden en worden verder uitgewerkt met oog op de actualiteit en het moderne publiek. Onder andere spraakmakende documentaires, animatiefilms, experimentele films en cultklassiekers zullen terugkomen in het filmaanbod in De Studio.

De komende maanden werken het M HKA en De Studio nauw samen om de nieuwe gezamenlijke werking vorm te geven. Beide organisaties willen in deze werking onder meer ruimte maken voor performance, cross-overs tussen podium en museum, debatten en ontwikkeling van nieuwe evenementen en talent. Zowel het M HKA als De Studio willen ook de banden met kunstenaars, festivalorganisatoren, stedelijke netwerken en producenten blijven versterken.

Eind juni maken het M HKA en De Studio de details van hun nieuwe plannen bekend. Op 29 augustus zetten De Studio en het M HKA tijdens een feestelijke openingsweek officieel de deuren open voor publiek.