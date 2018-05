Luk Lemmens trekt provincielijst N-VA 23 mei 2018

02u40 0 Antwerpen Een grote verrassing is het niet: eerste gedeputeerde Luk Lemmens (61) voert in oktober de provincielijst voor N-VA aan in het kiesarrondissement Antwerpen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (58) duwt de lijst, puur om te steunen. "Als we in een coalitie stappen, zullen we onderwijs claimen", zegt Lemmens.

N-VA windt er al lang geen doekjes om: ze zijn de provincies liever kwijt dan rijk. "Maar zolang ze bestaan, besturen we wel zo goed als we kunnen", zegt Lemmens.





"We hebben het verschil gemaakt in de voorbije 5,5 jaar. De provincieraad telt straks nog maar 36 in plaats van 72 leden en we focussen ons voortaan op de grondgebonden materies."





Extra fietsostrades

Lemmens is een fervent fietser. "Elke dag overtuigen we 240.000 mensen om de fiets te nemen. We blijven investeren in extra fietsostrades en comfortabele infrastructuur."





Geen toeval dus dat hij dinsdag met Jan Jambon en de lijsttrekkers van de arrondissementen Mechelen en Kempen, Jan De Haes en Mireille Colson, fietsend op de foto ging.





Onderwijs is in de provincie al zeer lang in handen van sp.a, maar N-VA wil daar verandering in brengen.





"Onze provinciale scholen draaien rond beroeps- en technische richtingen. Ze moeten nog veel meer worden afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt. Filosofisch gaan we voor de totale neutraliteit. Voor de hoofddoek is er geen plaats." (PHT)