Luisterverhaal in Voetgangerstunnel tijdens Winter in Antwerpen Dieter Lizen

01 december 2018

Tijdens deze Winter in Antwerpen pakt de stad vanaf 8 december uit met een speciaal op maat gemaakt luisterverhaal, in samenwerking met Het Geluidshuis. Dat kunnen bezoekers beluisteren in de voor de gelegenheid prachtig ingeklede Voetgangerstunnel en in de spiegeltent op het Steenplein, of zelf downloaden.

Het verhaal ‘Brieven aan Bijou’ is niet enkel meeslepend, het zit ook vol grapjes, dubbele bodems en verwijzingen naar de stad. Lang geleden was Antwerpen niet enkel een stad aan de stroom, maar bestond er ook een stad in de stroom. Een geheimzinnige onderwaterwereld vol vreemde wezens. Een van die wezens is Portico, een soort palingachtige met menselijke gevoelens en verlangens. Hij wordt verliefd op Bijou, een meisje dat in Antwerpen woont. Zullen ze ooit samen kunnen zijn en blijven. Passanten konden dit weekend aan de Voetgangerstunnel al de staart van Portico opmerken, bovenop de luifel van de tunnel op de rechteroever. De tekeningen bij het verhaal, gemaakt door Fatinha Ramos, die eerder de tekeningen op de werfpanelen van het stadhuis maakte, zullen in patrijspoorten in de Voetgangerstunnel hangen.

Voor Brieven aan Bijou werd een stemmencast verzameld met grote namen zoals Bruno Vanden Broecke, Katelijne Verbeke, Ruth Beeckmans en Gène Bervoets, maar ook nieuw talent zoals Saïd Boumazoughe en Lynn Van Royen.

De audioguides zijn aan de ingangen van de Voetgangerstunnel en in de Spiegeltent op het Steenplein vanaf zaterdag 8 december gratis te ontlenen. Voor de kerstvakantie enkel op woensdag en weekenddgen, tijdens de kerstvakantie elke dag, telkens van 12u tot 18u. Op www.winterinantwerpen.be/luisterverhaal en via de gratis app van Het Geluidshuis kan het verhaal gestreamd respectievelijk gedownload worden, vanaf zaterdag 8 december.