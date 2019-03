Ludo Coeckstadion krijgt nieuwe staantribune Jan Aelberts

18 maart 2019

18u25 0 Antwerpen Het Ludo Coeckstadion in Berchem krijgt een nieuwe, overdekte staantribune, goed voor 1.250 plaatsen.

Nu er een aannemer is gevonden, kan de nodige update van het stadion van Berchem Sport van start gaan. De staantribune wordt 81 meter lang en zal aan de achterkant volledig gesloten zijn. Ook bij slecht weer zullen de supporters van Berchem dus kunnen genieten van het voetbal. Het is ook mogelijk om de staanplaatsen om te bouwen naar zitplaatsen. De bouw start in mei. De tribune moet klaar zijn vóór het volgende voetbalseizoen.

Later komen er nog een nieuwe kantine, kleedkamers en toiletten. Over de hoofdtribune wordt nog nagedacht. Tot zolang blijft de tijdelijke zittribune staan.