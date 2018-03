Luchtkwaliteit verstikt gemeenteraad 27 maart 2018

02u41 0 Antwerpen Het Greenpeace-rapport over de luchtkwaliteit aan de scholen heeft indruk gemaakt op het stadsbestuur. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower wil door een studie, een verbetering van de luchtkwaliteit in de schoolklassen.

Onder het mom 'meten is weten', wordt er dit voorjaar nog gestart met een project in 12 Antwerpse scholen. "De resultaten van Greenpeace zijn geen volledige verrassing maar dat bijvoorbeeld scholen in het groen ook slecht scoren, dat komt wel aan. Aan de buitenlucht kan ik niets doen maar wij willen wel de lucht in de klassen aanpakken," zegt schepen voor onderwijs, Claude Marinower (Open Vld).





Op de gemeenteraad waren er vooral vragen rond de luchtkwaliteit richting schepen voor leefmilieu, Nabila Ait Daoud. Onder andere PVDA-gemeenteraadslid en arts Dirk Van Duppen, pleitte er onder andere voor om het zware verkeer van de ring weg te houden via het radicale haventracé enzo ook de luchtkwaliteit te verbeteren."Al heel veel studies maar nog steeds niet voldoende. We weten ondertussen toch al lang dat de luchtkwaliteit te slecht is. LEZ alleen is onvoldoende. Er moet een actieplan 'gezonde lucht' komen, waar duidelijke keuzes gemaakt worden voor de fiets onder andere," vraagt Freya Piryns (Groen).





"De LEZ-zone blijft de bekendste maatregel maar er is een breder plan, zoals bijvoorbeeld locatie-advies rond crèches of scholen. Ook voor andere stadsontwikkelingen wordt er gekeken naar lucht en licht. Filtersystemen moeten problemen oplossen waar we de buitenlucht niet kunnen aanpakken. En we experimenteren verder met dergelijke nieuwe projecten," reageerde schepen Ait Daoud (N-VA). (NBA)