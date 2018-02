Luchthaven: tien procent meer passagiers in januari 06 februari 2018

De Antwerpse luchthaven heeft na een goed 2017 ook het nieuwe jaar beloftevol ingezet. Het aantal passagiers steeg in januari met ongeveer 10 procent.





Met 18.404 vertrekkende en aankomende passagiers afgelopen maand deed Antwerp Airport het duidelijk beter dan de 16.808 van januari 2017. Het aantal bewegingen klom eveneens: van 2.233 naar 2.457. Cathérine Stuyck, woordvoerster van de luchthaven, ziet twee belangrijke redenen voor de stijging. "VLM Airlines is al enkele maanden weer actief én startte twee weken geleden met een nieuwe route naar Zürich. TUI begon in december dan weer met skivluchten, tweemaal per week, naar Innsbrück."





Volgende week komen er nog nieuwe verbindingen. VLM gaat vliegen op Birmingham, München en Maribor. (PHT)