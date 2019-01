Luchthaven strandt net onder 300.000 passagiers Philippe Truyts

04 januari 2019

10u29 6 Antwerpen De luchthaven van Antwerpen heeft er een jaar met twee gezichten opzitten. Met 298.403 passagiers is het record uit 2016 –276.311 toen – riant verbeterd. “Zonder het faillissement van VLM eind augustus waren we rond 310-315.000 uitgekomen”, zegt luchthavenmanager Marcel Buelens. Voorlopig is er nog geen overnemer voor de route op London City.

Het is de voorbije jaren snel gegaan in Deurne. Na de historische dip in 2014 met 121.000 passagiers volgde de uitbouw van toeristische vluchten door TUI Fly. Die maatschappij vliegt met Embraers, die tot 119 passagiers kunnen meenemen. Vooral de Spaanse bestemmingen pieken, met een bezettingsgraad van 90 procent en meer. Marcel Buelens: “TUI Fly pakt het slim aan. Ze richt zich ook op familiebezoek vanuit of naar het buitenland. Dit jaar komen er met Tanger (Marokko), Enfidha (Tunesië) en Lublin (Polen) nog drie verbindingen bij. Daar gaan telkens gesprekken met de respectieve gemeenschappen in Antwerpen aan vooraf.”

De nakende Brexit werpt zijn schaduw over de Britse bestemmingen. Er zijn gesprekken over een overname van de lijn naar London City, maar het schiet niet echt op. Volgens Marcel Buelens doet de route naar London Southend (aan de monding van de Theems) het nochtans niet slecht. “Het wegvallen van VLM zal ons de eerste zes maanden nog pijn doen, maar ik denk toch dat de nieuwe lijnen in 2019 voor een groei richting 350.000 passagiers kunnen zorgen.”

Kritiek

In het bestuursakkoord van de stad Antwerpen staat dat de luchthaven zich moet focussen op zakenvluchten. Buelens: “De statistieken geven ons gelijk. Slechts één vlucht op de acht is toeristisch, twee vluchten op de drie zijn zaken- en trainingsvluchten. Die toeristische bestemmingen zijn dan weer wel goed voor 87 procent van alle passagiers hier. Ik begrijp niet waarom de tegenstanders van de luchthaven zich blijven blindstaren op de toeristische routes. Bovendien moeten we dit jaar het aantal bewegingen van trainingsvluchten verlagen van 12.000 naar 10.000. Dat zijn opnieuw 2.000 bewegingen (of 1.000 vluchten, red.) minder.”