Luchthaven start jaar met 16 procent minder passagiers: “In april groeien we weer” philippe truyts

05 februari 2019

16u26 0 Antwerpen De Antwerpse luchthaven in Deurne telde de afgelopen maand januari 15.464 passagiers. Dat zijn er 16 procent minder dan de 18.404 van januari 2018. “Geen verrassing”, zegt topman Marcel Buelens. “Door het faillissement van VLM zijn we 40 procent van onze commerciële vluchten kwijt. Vanaf april keren we de negatieve trend.”

Na een recordjaar met net geen 300.000 passagiers is 2019 nogal kalm begonnen op Antwerp Airport. Maar Marcel Buelens maakt zich geen zorgen over de terugval met drieduizend passagiers in januari. “Een jaar geleden vloog VLM nog. Eigenlijk valt het verlies dan nog mee. De TUI-vluchten naar Zuid-Europa zitten voller dan ooit. We zullen nog een paar maanden achteruitgaan. In april komen er vluchten bij. TUI start dan de routes naar Tanger (Marokko), Enfidha (Tunesië) en Lublin (Polen). Verbindingen waar de respectieve gemeenschappen in ons land zelf om hebben gevraagd. Daarnaast verhoogt TUI de frequentie op bestemmingen als Alicante en Ibiza. Bepaalde vliegtuigen zullen nog enkel vanuit Antwerpen vertrekken en niet meer vanuit Oostende.”

Volgens Buelens levert dat alles bij elkaar 40 procent meer capaciteit op voor TUI-vluchten.

Brexit

Hij hoopt binnenkort ook te weten wat er met maatschappij Flybe zal gebeuren. Er is immers een overname op til. Onder meer Virgin Atlantic had zich aangediend. “Flybe vliegt nu van Antwerpen naar London Southend. Mogelijk verdwijnt die route. Door de nakende Brexit ga ik ervan uit dat er niet veel gaat gebeuren”, verwacht Buelens. Anders gesteld: de kans dat er vanuit Antwerpen nieuwe routes naar Groot-Brittannië worden geopend, is zeer klein.