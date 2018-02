Luchthaven slikt 40% minder klachten 28 februari 2018

03u01 0 Antwerpen De Antwerpse luchthaven heeft in 2017 nog 1.932 klachten gekregen van bewoners uit omliggende districten en gemeenten. Het jaar voordien, in 2016, waren dat er 3.143. Dat komt neer op een daling van bijna 40 procent.

Eén en ander blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA). "De daling maakt me blij", reageert ze. "De luchthaven heeft doorgedreven inspanningen geleverd om het contact met de buurt te verbeteren. De directie speelt ook kort op de bal bij binnenlopende klachten."





Veruit de meeste klachten komen uit Deurne (913). Daarna volgen Boechout (443) en Borgerhout (396). De gevoeligheid voor geluidsoverlast blijft groot: liefst 95 procent van alle klachten had met overvliegende toestellen en draaiende motoren te maken. De 1.932 klachten in 2017 zijn ingediend door 330 omwonenden. Volgens minister Weyts hoort daar een kanttekening bij. "47 klagers zorgden voor bijna tachtig procent van alle klachten. Dat zijn de zogenaamde veelklagers: mensen die meer dan eenmaal per week of meer dan viermaal per maand in actie schieten." Eén burger stond zelfs 385 keer aan de klaagmuur.





Opmerkelijk is ook dat het aantal klachten gevoelig terugliep in de tweede helft van 2017. Van juli tot december waren er 486 klachten, tegenover 1.446 in het eerste semester.





Ten slotte nog dit: Antwerp Airport verstrengde de registratie van klachten in juni 2016. Ook dat heeft bijgedragen tot de dalende cijfers. (PHT)