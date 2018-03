Luchthaven pakt uit met sterke cijfers 10 maart 2018

De luchthaven van Deurne telde in februari 20.221 passagiers. Dat zijn er ruim drieduizend, of 18 procent, méér dan in februari vorig jaar. Met dank aan de succesvolle skivluchten van maatschappij TUI naar Innsbruck en nieuwe routes van VLM naar onder meer München.





Antwerp Airport blijft in de lift zitten na een sterk 2017. Naast de stijging van het aantal passagiers, valt in februari ook het aantal bewegingen op. De klim bedraagt daar liefst 42 procent, van 2.337 naar 3.326 bewegingen. Dat heeft volgens de directie vooral met het mooie weer te maken. "Er moest een grote achterstand aan trainingsvluchten worden opgehaald na een sombere december en januari. De zichtbaarheid was toen vaak zo beperkt dat de opleidingen niet konden doorgaan", zegt commandant Wim Verbist.





Bij de start van het zomerseizoen komt er opnieuw een bestemming bij: vanaf 2 april kun je van Antwerpen naar de Toscaanse parel Firenze vliegen.