Luchthaven klokt af op 273.000 passagiers 02u25 0 Antwerpen De luchthaven van Antwerpen klokt voor 2017 af op 273.167 passagiers. Dat zijn er 3.356 minder dan het jaar voordien. Maar dat record uit 2016 werd vertekend door de gevolgen van de terreuraanslag in Zaventem. Antwerpen kreeg er toen in drie weken tijd 20.000 passagiers bij. Zonder dat fenomeen zou de luchthaven er dit jaar zes procent op vooruit zijn gegaan.

Sinds het dieptepunt van 121.000 passagiers in 2014 gaat het met Antwerp Airport veel beter. De komst van Jetairfly, tegenwoordig TUI, zorgde voor de ommekeer, samen met een nieuw management. Naast Spaanse bestemmingen zijn ook Kroatië en Marokko populair. Eind vorig jaar kwamen er skivluchten naar Innsbruck (Oostenrijk) bij. TUI wil dit jaar nog vliegen op Firenze (Italië). VLM maakte eind oktober zijn comeback, na de overname door het Nederlands-Canadese SHS Aviation Antwerp. Vanaf 22 januari vliegt VLM tweemaal per dag naar Zürich. Meer passagiers betekent niet méér bewegingen. Tegenover 2016 daalde dat cijfer met 9% naar een totaal van 37.511 bewegingen. Ook in de trainingsvluchten is er elk jaar een daling. "Steeds meer mensen kiezen voor de vele voordelen van de Vlaamse regionale luchthavens", zegt topman Marcel Buelens. "We bouwen dit jaar verder op de recente ontwikkelingen. Er ligt nog werk op de plank. De luchthaven moet bereikbaarder worden én ook bekender in het buitenland." Vorig jaar werd een nieuwe vertrekhal geopend en kwamen er heel wat nieuwe winkels bij. (PHT)