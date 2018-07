Luchtbal heeft vernieuwd jongerencentrum 05 juli 2018

02u49 0

Niets dan blije gezichten bij de opening van het vernieuwde jeugdcentrum in Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal gistermiddag. Enkele tientalle jongeren die in wijk Luchtbal wonen, kwamen het vernieuwde centrum inwijden. Een half jaar geleden sloot het centrum voor de nodige renovatiewerken. Er kwam een nieuwe vloer, een nieuw ventilatiesysteem, een demokeuken en een gloednieuwe opnamestudio. "De eerste fase is daarmee achter de rug. Maar we zijn er nog niet. Na de zomervakantie start de tweede fase. Dan wordt de bibliotheek vernieuwd met studieplekken en een foyer waar mensen iets kunnen drinken. We gaan ervoor zorgen dat alles baadt in het licht door een grote lichtkoepel en meer ramen", vertelt schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens. Het centrum moet een ontmoetingsplek worden voor de buurt. Naast tal van activiteiten zullen buurtbewoners er ook terechtkunnen met vragen. Zo zal het Huis van het Kind zich er ook vestigen. Schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud ziet dit centrum als een belangrijke kans voor de jongeren om hun talenten verder te ontwikkelen. Vrienden David (17) en Goldi (18) doken meteen in de opnamestudio. "Jongeren hadden niet echt een uitvalsbasis waardoor we vaak op straat rondliepen. Nu kunnen we hier vertoeven. Bovendien leren we hier ook hoe we muziek moeten maken. Wij zijn dus heel tevreden", zeggen ze.





Voor de totale renovatie investeerde de stad zo een 1,2 miljoen euro. Het centrum zoekt nog een nieuwe naam en iedereen mag een voorstel doen. Daarna zal de jury de beste vijf selecteren waarna de bewoners de definitieve naam mogen kiezen. (ADA)