Luc Tuymans haalt 'horrorwerk' naar 't Stad 18 mei 2018

03u01 0

De voorbereidingen voor het Barokjaar dat in juni start, zijn volop bezig. Op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen werd een pikzwarte halfronde tent opgetrokken waarin vanaf 1 juni het gruwelijke meesterwerk 'Five Car Stud' van Edward Kienholz (1927-1994) te zien zal zijn.





De installatie toont een jonge zwarte Amerikaan die gruwelijk gecastreerd wordt door vijf blanken, als represaille voor zijn vermeende seksuele betrekkingen met een blank meisje. De horrorscene is opgesteld in het donker, louter verlicht door de koplampen van enkele auto's, wat het nachtmerrie-effect bij de kijker nog vergroot. Het beeld was eenmalig te zien op de Documenta 5 van Kassel in 1972 en verdween daarna 40 jaar lang in de privécollectie van een Japanse verzamelaar. Door het in Antwerpen in een zwarte 'iglo' op te stellen, wordt het getoond zoals het bedoeld is.





Kunstenaar en curator Luc Tuymans wist de Fondazione Prada, die het werk recent aankocht, te overtuigen om het uit te lenen voor de expositie 'Bloedrood/ Sanguine'. Met die expo, een samenwerking tussen het M HKA, het Museum voor Schone Kunsten en de Fondazione Prada, wil Tuymans geen historisch overzicht van de barok maken.





Wel plaatst hij het werk van oude barokmeesters zoals Caravaggio, Adriaen Brouwers, Jacob Jordaens, Rubens, Anthony Van Dyck en Francisco de Zurbarán tegenover de visie van enkele hedendaagse (inter)nationale topkunstenaars. (DILA)