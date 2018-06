Luc Tuymans en Jan Fabre achterna 30 juni 2018

Wie wordt de nieuwe Antwerpse topkunstenaar of designer? Wie heeft de branie en skills om in de voetsporen te treden van schilder Luc Tuymans, multi-talent Jan Fabre of mode-ontwerper Dries Van Noten? Je ontdekt het op de expo Masters 2018. Nog tot en met zondag 1 juli tonen 140 afgestudeerde Masters in kunst en design van Sint-Lucas en de Academie voor Schone Kunsten hun meest unieke en opwindende eindwerken aan het publiek. De oogst is heel verscheiden: van grafiek, schilderkunst, fotografie tot juwelenkunst en mode, het komt allemaal aan bod. De collectie eindwerken is te zien op twee adressen. Sint-Lucas in de Kerkstraat 45 en de Academie voor Schone Kunsten aan de Mutsaardstraat 31. Toegang is gratis. (DILA)