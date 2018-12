Lotto opent een eigen winkel NBA

19 december 2018

15u32 0 Antwerpen In de Stadsfeestzaal is een Lotto-winkel geopend, de Lottery Shop. De winkel verkoopt kraslotjes maar moet ook een contactpunt zijn voor de klanten. De Nationale Loterij wil zo zichtbaarder worden.

De winkel in de Stadsfeestzaal in Antwerpen is alleszins al opvallend. Veel loten en krasbiljetten maar ook een winner’s lounge. “Alle mensen die bij ons meer dan 2000 euro winnen, moesten vroeger naar één van onze regionale kantoren komen. Dat hebben we nu een stevige upgrade gegeven. De regionale kantoren zijn weg en er komen winkels zoals deze in de plaats. Ook in Gent en Luik zijn Lottery Shops open gegaan”, vertelt woordvoerder Caroline Vangoidsenhoven. Maar ook verenigingen en goede doelen kunnen een aanvraag tot subsidie indienen. “Elk jaar investeert lotto heel wat geld terug in de maatschappij, voor het Rode Kruis bijvoorbeeld. Organisaties kunnen vanaf nu ook hier een subsidie-aanvraag indienen. Ook plaatselijke verenigingen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld sponsorpaketten of gadgets kunnen hier een aanvraag indienen.”