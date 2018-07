Loop eens naakt door een museum 12 juli 2018

Wie ooit al eens naakt door een museum wilde lopen, kan dat binnenkort in het FOMU. Een tentoonstelling van Paul Kooiker is de ultieme gelegenheid, dacht het Fotumuseum. Het werk van Paul Kooiker (NL, °1964) gaat over kijken, voyeurisme en afstand. Al jaren maakt hij beelden die vertrekken van het naakt in de kunst. Kooiker onderzoekt de relatie tussen kunstenaar en model, observator en geobserveerde. Samen met de gids kleed je het werk van Paul Kooiker verder uit. Een unieke ervaring, belooft het museum. De deuren blijven op 18 juli dan ook dicht voor het gewone publiek. (NBA)