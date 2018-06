Loodswezen voor de eerste keer open voor publiek 23 juni 2018

Onder de noemer AntwerpPhoto wordt er van 24 juni tot en met 30 september een internationale fotobiënnale georganiseerd in het Loodswezen op het Eilandje. Op het programma staan onder meer een expositie rond de winnaars van de prestigieuze Prix Carmignac en Iconobelge, een expo rond dertig Belgische fotografen, onder wie Carl De Keyzer, Stephan Vanfleteren en Bieke Depoorter. Ook de beroemde Nederlandse fotograaf Anton Corbijn stelt zijn werk tentoon.





Tijdens AntwerpPhoto kunnen ook liefhebbers van historisch erfgoed hun hart ophalen: het Loodswezen is voor de eerste keer open voor publiek. Het neorenaissancepaleis aan de oever van de Schelde werd tot voor kort gebruikt als vertrekbasis voor de loodsen, die schepen veilig de haven in en uit begeleiden. (BJS)