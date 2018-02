Loodsen gaan digitaal 09 februari 2018

02u46 10

De Antwerpse loodsen staan voor een technologisch revolutie. Met behulp van het bedrijf Rombit zal Brabo de hele haven digitaal in kaart brengen. Op die manier kan het de loodsen efficiënter inzetten omdat er met een oogopslag gezien kan worden waar iedereen zich bevindt. Vandaag moeten loodsen nog altijd op papier intekenen. Dat papier zal in de toekomst vervangen worden door een tablet. Die technologische revolutie heeft wel een kostenplaatje. Brabo investeert zo een twee miljoen euro in het project. (ADA)