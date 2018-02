Londenstraat krijgt eerste kruispunt met vierkant groen 19 februari 2018

De stad lanceert vandaag, maandag, een proefproject voor het zogenaamde 'vierkant groen' op het Eilandje. Op het kruispunt Londenstraat-Kattendijkdok-Oostkaai-Bordeauxstraat krijgen alle fietsers en voetgangers op hetzelfde moment groen licht om over te steken. "We hebben bewust gekozen voor een wat rustiger kruispunt in de testfase", zegt bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA).





Vierkant groen komt onder meer uit Nederland overwaaien. Groningen past het toe, maar soms liep het ook wel mis. Zo staakte Rotterdam het experiment al snel na twee ongelukken. In Antwerpen maakt vierkant groen deel uit van een tienpuntenplan voor veiliger (fiets)verkeer.





Kennis: "In Rotterdam mislukte het omdat het kruispunt in kwestie te druk bleek. We gaan nu in de Londenstraat moeten zien hoe het loopt. Als er te veel verkeer is en de wachtende rij auto's wordt te lang, dan schakelen we het vierkant groen even uit. Een kruispunt moet overzichtelijk en veilig blijven."





Of de stad snel gaat testen op andere kruispunten, is nog niet duidelijk. (PHT)