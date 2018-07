Londenbrug wacht op laatste klus 23 juli 2018

De Londenbrug op het Eilandje is al wel een maand of acht in gebruik, maar opgeleverd is ze nog niet. "Een aannemer moet de brug zo aanpassen dat ze over de volledige lengte open kan, in een hoek van 90 graden", zegt Cheryl Horemans, woordvoerster van de Noorderlijn. Wanneer de definitieve aanpassing precies gebeurt, durft ze niet vooropstellen. "Er liggen enkele scenario's op tafel. Sowieso zal het voor het najaar zijn, na het vaarseizoen. De ingenieurs bekijken hoe de werkzaamheden het best worden uitgevoerd." (PHT)