Lombardia wordt dieetwinkel 21 juni 2018

02u54 0

Het vegetarische lunchrestaurant Lombardia aan de Lombardenvest werd getransformeerd tot het SkinnyLove Xperience Center, een soort dieetcentrum. Uitbater Alain Indria viel zelf 19 kilo af met zijn eigen SkinnyLove recepten. "Ik at al jaren biologisch, maar kampte toch met zwaar overgewicht. Ik ben op zoek gegaan naar een manier om langer verzadigd te blijven en heb die jarenlange kennis over ingrediënten in SkinnyLove gegoten, een puur blend-drankje van fruitvezels en krachtige kruiden", zegt Alain. "Het drankje vervangt geen maaltijden, maar zorgt voor een langere verzadiging en een verandering van het smaakpalet, waardoor de trek in zoete (of zoute) snacks afneemt." Karen Damen en Ian Thomas zijn alvast bekende skinny love adepten. Naast de dieetproducten verkoopt Alain ook nog biologische voeding en veggieproducten. 3D-Bodyscans gaan door in een aparte ruimte achteraan de winkel. Wie dat wil, kan ook advies krijgen van een professionele diëtiste. (DILA)