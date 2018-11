Loketten districtshuis blijven dicht na aangestoken brandje: “Toename agressie is zorgwekkend” Nina Bernaerts

16 november 2018

12u56 0 Antwerpen Bezoekers van het districtshuis Deurne stonden ook vandaag voor een gesloten deur. Het stadspersoneel is de toenemende verbale en fysieke agressie zat. Het aangestoken brandje woensdag door een ontevreden bezoeker was het trieste dieptepunt.

Opnieuw bleef het districtshuis van Deurne dicht voor de klanten. Mensen die een afspraak hadden, worden verwittigd en op een later tijdstip geholpen. Opvallend want woensdag werd er nog gesproken over een klein brandje met minimale schade. Het feit dat de brand naar alle waarschijnlijkheid werd aangestoken, legt een bredere problematiek bloot bij de stadsmedewerkers. Burgemeester Bart De Wever kwam deze ochtend dan ook met het personeel van het districtshuis praten.

Psychische belasting

“Enerzijds duurde de opkuis van de brand langer dan verwacht. Anderzijds brengt dit ook naar boven dat de psychische belasting voor de mensen zwaar is. Zij zitten met terechte grieven die ze wilden doorspreken. Die gesprekken zijn nog lopende. Daardoor blijft de frontoffice vandaag nog gesloten, we willen dat ook niet forceren. De backoffice is ondertussen wel weer aan het werk gegaan. Wij hopen dat morgen het districtshuis terug zal draaien zoals normaal”, vertelt woordvoerder voor de Stad Dirk Delechambre.

De vakbonden spreken over een enorme toename van agressie aan de loketten waar dit brandje het trieste dieptepunt van is geworden.

“De stijgende agressie is enorm. Zeker bij de frontoffice waar de ambtenaren in contact komen met de klanten. Zoals afgelopen woensdag, een man die voor de zoveelste keer aan het loket kwam maar gefrustreerd raakte door de taalbarrière. De man is het Nederlands niet machtig en kon vooral verbaal heel agressief uithalen naar de medewerkers. Hij heeft dan papier in de lift aangestoken. En de mensen zijn geëvacueerd. Op zich is hier niet veel ernstig over te melden maar dit had veel erger kunnen aflopen. De mensen die er werken zijn zwaar onder de indruk en willen dit probleem aankaarten”, vertelt vakbondssecretaris, Viviane Simons (ACOD).

Overlegmomenten

Volgende week worden er nog verschillende overlegmomenten gepland maar de vakbond roept alleszins niet op tot staking. “Momenteel zijn we dat niet van plan, wij willen constructief werken aan oplossingen om de mensen beter te beveiligen. We denken bijvoorbeeld aan een veiligheidsagent in de districtshuizen, deuren die niet zo maar automatisch openen en metaaldetectoren zodat mensen niet zo maar met van alles het districtshuis binnen kunnen. Verder willen we ook de mensen in de straten betere beveiligen, zoals de stadswacht, waar eveneens de agressie enorm is toegenomen.”

De schade van de brand wordt ondertussen nog opgemeten. De publiekslift blijft voorlopig defect. De andere lift in het gebouw is wel weer in gebruik. Ook de evacuatie wordt geëvalueerd want ook die verliep niet helemaal naar wens.