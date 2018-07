Lohan (7) steelt ieders hart op fandag OLYMPISCH STADION LOKT TWEEDUIZEND BEERSCHOT WILRIJK-SUPPORTERS PHILIPPE TRUYTS

30 juli 2018

02u29 0 Antwerpen Tweeduizend supporters van Beerschot Wilrijk zakten zaterdag af naar de 'new look' fandag. Tien kinderen mochten de heilige grasmat op voor een match met de toekomstige kampioenen. Vooral de 7-jarige Lohan Hertogs stal daarbij de show. Ondervoorzitter Walter Damen stelde de fans gerust. "Beerschot zal nooit verdwijnen en er komt ook nooit meer een fusie."

Misschien liep de nieuwe Eden Hazard hier al rond. De 7-jarige Lohan Hertogs veroverde meteen de harten van de fans toen hij tussen grote jongens als Joren Dom en Denis Prychynenko met de bal dartelde. Voor Lohan kon de dag niet stuk. "Superleuk", vond hij het.





Dat de 27 spelers uit de kern een veel actievere rol vervulden tijdens de fandag, lag ook aan de galamatch die deze keer de dag voordien werd afgewerkt. ARIS Thessaloniki won pas na penalty's. Dat brengt ons naadloos bij Tia Hellebaut. De olympische kampioene is een hevige fan en draafde op in de Penalty Cup. Tia miste nipt, ondanks een goede warming-up. "Hoofdzaak is dat we dit seizoen goed voetbal zien en dat de sfeer positief is."





Puzzel

Jazeker, maar de titel in 1B moet er echt wel bij, vindt fan Gregory Huyge, de penaltykoning van de dag. "Voetballend zit het al goed met de ploeg, maar de nieuwe spelers zijn elkaar nog aan het zoeken. Die puzzel zal wel worden gelegd."





Guy Van Hecke van sfeergroep Armata Viola is blij dat de fandag van de parking naar het stadion is verhuisd. "In de volle zon was het op de parking niet altijd ideaal. De nieuwe formule, met meer interactie tussen fans, spelers en bestuur, bevalt veel mensen. Al is het een minpuntje dat er nu 's avonds geen galamatch meer volgde."





Ondervoorzitter Walter Damen vroeg op het podium nog wat geduld van de supporters. "Een kampioenschap koop je niet, maar we hebben wel de ambitie om zo snel mogelijk naar 1A te stijgen."





Openheid

Damen vormt met Gunther Dieltjens en voorzitter Eric Roef het trio 'ouwe getrouwen' in het dagelijkse bestuur van Beerschot Wilrijk. Damen belooft de fans totale openheid. Voor schimmige avonturen is geen plaats meer, het faillissement van 2013 indachtig. "Vrij uniek is dat we binnen het bestuur communiceren in een WhatsApp-groep. Zo kunnen we ook sneller zaken beslissen. Clubeigenaars DCA en prins Abdullah zijn de ideale partners. De Saudische prins is voetbalgek. Hij eiste van ons wel een financieel plan, maar laat ons voor de rest doen."





Droomhuwelijk

Francis Vrancken (DCA) spreekt van een 'droomhuwelijk' met Abdullah. "We hebben ons budget verdubbeld naar acht miljoen euro. Dat moet volstaan om in 1B succes te boeken. Ik zoek in deze mooie club meer een emotioneel dan een zakelijk rendement. Een positieve hype straalt af op ons bedrijf."





Na de spelersvoorstelling repten de fans zich nog naar de Fan Shop voor de nieuwe shirts. Er zijn ondertussen al 5.300 abonnementen verkocht.