Lof voor hulpverleners

De hulpverleners die zich hebben ingezet na de explosie op de Paardenmarkt worden op handen gedragen door de Antwerpenaren. Op sociale media regent het lofbetuigingen voor het snelle optreden en de harde inzet van de hulpverleners. Ook de spontane golf van solidariteit voor alle betrokkenen kan op veel bijval rekenen.

De hulpdiensten reageerden onmiddellijk na de enorme explosie die maandagavond twee doden en veertien gewonden geëist heeft op de Paardenmarkt. "Twee minuten na de ontploffing kwamen de eerste brandweerwagens al toe", herbeleeft de 27-jarige studente Barbera Bruce-Boye de turbulente avond. Zij was aan het douchen in het aanpalende appartement toen plots het hele huis trilde.





Ook bij alle andere betrokkenen en ooggetuigen klinkt het in koor dat de hulpdiensten in een mum van tijd massaal ter plaatse waren. Ze bleven daar bijna 24 uur lang werken en opruimen. In de eerste paar uren zijn zeven mensen levend van onder het puin gehaald. Op dinsdagochtend moesten de hulpverleners twee levenloze lichamen zorgvuldig bergen om identificatie mogelijk te maken. De veertien gewonden zijn verzorgd in verscheidene ziekenhuizen en er is bovendien voor slachtofferhulp gezorgd.





Vijftig brandweerlui

"Initieel zijn vijftig brandweermensen ingezet", zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. "Rond dinsdagochtend is dat aantal verminderd tot een twintig. Uiteraard waren ook tientallen mensen aanwezig van andere hulpdiensten, zoals de civiele bescherming, die instond voor de search and rescue met speurhonden, en van de politie. De brandweer zorgde vooral voor de logistiek en het ruimen van puin. Een aannemer kwam met kranen om het werk te vergemakkelijken."





Helden

De inzet van de hulpdiensten bleef niet onopgemerkt en op sociale media regende het dankbare reacties met de trending hashtag '#paardenmarkt'. "De snelheid waarmee de brandweer en de politie gereageerd hebben op de ontploffing is bewonderenswaardig", klinkt het in een tweet van Gert Lambers. "Ook met snelle informatie en online communicatie."





Dinnek F. noemt de hulpdiensten "met recht en reden de helden van deze tragedie". Waldo V. uit zijn "oeverloze dank aan alle hulpverleners" voor het bevrijden en verzorgen van zijn vrienden uit één van de appartementen. "Topwerk", klinkt het unaniem.





Ook vanuit officiële hoek zijn de hulpverleners in de bloemetjes gezet. Koning Filip en premier Charles Michel (MR) gingen gisterenmiddag de hulpverleners persoonlijk de hand schudden op de plek van de ravage.





Overweldigend

Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet zich lovend uit over het goede werk van de hulpdiensten: "Ik heb de situatie van zeer nabij opgevolgd en kan enkel mijn waardering uitdrukken, namens alle Antwerpenaren, voor de ongelooflijke inzet en de wilskracht van iedereen die betrokken was bij het reddingswerk en de bergingsactie." De spontane golf van solidariteit waarbij inwoners en studenten opvang boden aan zij die dat nodig hadden, liet de burgemeester evenmin onberoerd: "Ik ben enorm onder de indruk van de overweldigende solidariteit vanuit de buurt en van de vele omwonende studenten."





Het OCMW zorgde voor noodopvang voor een tiental slachtoffers. "Heel veel mensen kregen opvang in hun eigen sociale kringen. Mocht daar iets in veranderen, kunnen zij steeds op onze hulp rekenen", reageert OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA).





De opruimwerken op de Paardenmarkt gaan na een nacht van welverdiende rust voor de hulpdiensten vandaag terug van start.





