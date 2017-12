Livestreaming brengt theater naar ziekenhuis 02u36 0 Foto Frank Toussaint De kinderen konden de voorstelling volgen in het auditorium van het ziekenhuis.

Glunderende gezichtjes gisteren in het auditorium van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem. Dankzij livestreaming konden een twintigtal patiëntjes er samen met hun familie de theatervoorstelling 'Sunjata, de leeuwenkoning van Mali' meemaken, een productie van het Antwerpse theaterhuis 'hetpaleis' met acteurs Pieter Embrechts en Dimitri Leue.





"Dankzij Cultuurconnect, het steunpunt van het lokaal cultuurbeleid, hebben een live-verbinding met 'hetpaleis' op poten gezet", zegt Lotte Marnef, pedagogisch medewerker van het UZA.





Camera's





"De interactie met de acteurs en het publiek ter plekke, maakte de ervaring compleet. Zowel de grote zaal van 'hetpaleis' als het auditorium van het UZA werden met de nodige camera's uitgerust om die beleving te creëren. Ook de kinderen die op hun kamer bleven, konden volgen en reageren via tablet."





Een theatervoorstelling die in een ziekenhuis wordt uitgezonden: het is een primeur in Vlaanderen. In november werd in een rusthuis in Geel een concert gestreamd.





